Хайлайты финала в Дубае, где Джокович показал свое натуральное величие

Обзор матча Новак Джокович – Стефанос Циципас (видео)
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Теннис
Хайлайты финала в Дубае, где Джокович показал свое натуральное величие110 просмотров • 3 ч. назад
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Монфис в 19-й игре против Джоковича наконец добрался до матчбола, но все равно уступил
Кузнецова и Соболенко схлестнулись за финал в Дохе – все решилось в двух сетах
Квон несколько раз серьезно озадачил Надаля, но в целом испанец был на 10 голов сильнее
Кузнецова уверенно обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе