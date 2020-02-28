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Новак Джокович – Гаэль Монфис: полуфинал турнира в Дубае (видео)

Монфис в 19-й игре против Джоковича наконец добрался до матчбола, но все равно уступил
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Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Счет в личных встречах теперь всего 19-0.
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