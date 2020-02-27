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Карен Хачанов – Новак Джокович: четвертьфинал турнира в Дубае (видео)

Хачанов совсем не напряг Джоковича в Дубае и взял всего 4 гейма
 159 просмотров | 03:27
Eurosport

1 час назад

Российский теннисист завершил борьбу в четвертьфинале.
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Теннис


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