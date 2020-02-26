Пэр сошел с ума: пробил ногой рекламный щит и застрял в нем после проигранного очка в матче с Гаске

Бенуа Пэр пробил ногой рекламный щит в матче против Ришара Гаске (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Пэр сошел с ума: пробил ногой рекламный щит и застрял в нем после проигранного очка в матче с Гаске153 просмотров • 3 ч. назад
Самый сказочный хайлайт карьеры Шараповой, в котором собраны все пять ее «Шлемов»1 544 просмотров • 14 ч. назад
Хачанов показал мастер-класс и не пустил Новака на Джоковича842 просмотров • 17 ч. назад
Последний матч в карьере Шараповой – Мария билась не на жизнь, но уступила Векич1 506 просмотров • 19 ч. назад
Циципас немного комично упал на матчболе, но с третьей попытки все-таки съел Каррено-Бусту1 444 просмотров • 25/02/2020 в 19:31
Рыбакина через сутки после финала в Дубае разбила Кирстю и первой выиграла 20 матчей в сезоне1 984 просмотров • 24/02/2020 в 21:59
Анисимова преподала Свитолиной урок классного тенниса и нанесла ей третье поражение подряд1 520 просмотров • 24/02/2020 в 19:05
Джокович размялся на Жазири в Дубае, выполнив десяток умопомрачительных ударов1 310 просмотров • 24/02/2020 в 18:45
Рублев в первом круге турнира в Дубае не без труда прошел юного итальянца с шикарным бэкхендом1 715 просмотров • 24/02/2020 в 17:17
Больше видео
Самый сказочный хайлайт карьеры Шараповой, в котором собраны все пять ее «Шлемов»
Победный финиш Павловой в суперспринте чемпионата Европы
Хачанов показал мастер-класс и не пустил Новака на Джоковича
Последний матч в карьере Шараповой – Мария билась не на жизнь, но уступила Векич
Циципас немного комично упал на матчболе, но с третьей попытки все-таки съел Каррено-Бусту
Рыбакина через сутки после финала в Дубае разбила Кирстю и первой выиграла 20 матчей в сезоне