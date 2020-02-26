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Бенуа Пэр пробил ногой рекламный щит в матче против Ришара Гаске (видео)

Пэр сошел с ума: пробил ногой рекламный щит и застрял в нем после проигранного очка в матче с Гаске
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Eurosport

12 ч. назадОбновлено 46 мин. назад

Француз как всегда не был скуп на эмоции.
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Теннис


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