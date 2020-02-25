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ВИДЕО - Циципас немного комично упал на матчболе, но с третьей попытки все-таки съел Каррено-Бусту

Циципас немного комично упал на матчболе, но с третьей попытки все-таки съел Каррено-Бусту
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Eurosport

38 мин. назад

Грек выиграл стартовый матч в Дубае.
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Теннис


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