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Обзор матча Андрей Рублев – Лоренцо Музетти (видео)

Рублев в первом круге турнира в Дубае не без труда прошел юного итальянца с шикарным бэкхендом
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Eurosport

54 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Лоренцо Музетти выполняет удар слева не хуже Роджера Федерера или Доминика Тима.
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