ВИДЕО - Неземной розыгрыш от Монфиса и Циципаса, потащивших несколько сложнейших ударов
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Теннис
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Ансамбль мариачи проводили Давида Феррера с турнира в Акапулько душевной песней