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ВИДЕО - Фучович выполнил несколько шикарных ударов, но Федерера это не напугало

Фучович выполнил несколько шикарных ударов, но Федерера это не напугало
 154 просмотров | 02:24
Eurosport

38 мин. назад

Маэстро победил в двух сетах и вышел в полуфинал.
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Теннис


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