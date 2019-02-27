Вердаско и Федерер устроили шоу в Дубае с лавиной потрясающих ударов

ВИДЕО - Фернандо Вердаско и Роджер Федерер устроили шоу в Дубае с лавиной потрясающих ударов
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Теннис
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