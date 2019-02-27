Теннис > ATP Дубай

ВИДЕО - Фернандо Вердаско и Роджер Федерер устроили шоу в Дубае с лавиной потрясающих ударов

Вердаско и Федерер устроили шоу в Дубае с лавиной потрясающих ударов
 566 просмотров | 02:38
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 54 мин. назад

Швейцарец победил в трех сетах и вышел на Фучовича.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео