Теннис > ATP Дубай

ВИДЕО - Нисикори изводил Пэра гениальными ударами, поэтому Бенуа оставалось лишь бить ракеткой по сетке

Нисикори изводил Пэра гениальными ударами, поэтому Бенуа оставалось лишь бить ракеткой по сетке
 218 просмотров | 02:28
Eurosport

1 час назад

Кэй уверенно пробился во второй круг, где сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео