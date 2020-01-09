ВИДЕО - Хачанов расквасил Пелью в двух сетах и эстетично завершил матч эйсом
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Хачанов расквасил Пелью в двух сетах и эстетично завершил матч эйсом56 просмотров • 2 ч. назад
Квитова без шансов разнесла Самсонову – чешка не играла так круто с финала Australian Open-2019175 просмотров • 4 ч. назад
Весельчак Куэвас взбесился после замечания судьи и покинул корт – его убедил вернуться соперник932 просмотров • 7 ч. назад
Изумительный удар Пэра: француз в падении достал сложный мяч и отправил его в угол1 736 просмотров • Вчера в 14:41
Надаль выгрыз тяжелейшую победу у распоясавшегося Нисиоки1 731 просмотров • Вчера в 10:18
Хуркач отбил мяч ракеткой себе в глаз и получил фонарь1 541 просмотров • Вчера в 09:06
Дерзкий чилиец вел с брейком против Джоковича, но тут Ноле врубил режим терминатора882 просмотров • Вчера в 08:18
Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс2 195 просмотров • 07/01/2020 в 16:52
Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке3 439 просмотров • 07/01/2020 в 14:59
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Квитова без шансов разнесла Самсонову – чешка не играла так круто с финала Australian Open-2019
Весельчак Куэвас взбесился после замечания судьи и покинул корт – его убедил вернуться соперник
Экипаж Каргинова объехал огромные камни и возглавил общий зачет «Дакара»
Изумительный удар Пэра: француз в падении достал сложный мяч и отправил его в угол
Надаль выгрыз тяжелейшую победу у распоясавшегося Нисиоки
Хуркач отбил мяч ракеткой себе в глаз и получил фонарь