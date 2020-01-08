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ВИДЕО - Хуркач отбил мяч ракеткой себе в глаз и получил фонарь

Хуркач отбил мяч ракеткой себе в глаз и получил фонарь
 123 просмотров | 01:13
Eurosport

48 мин. назад

Польский теннисист неудачно сыграл у сетки в парном матче ATP Cup.
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Теннис


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