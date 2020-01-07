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ВИДЕО - Срочно вызывайте неотложку! Циципас так разъярился, что чуть не убил отца ракеткой

Срочно вызывайте неотложку! Циципас так разъярился, что чуть не убил отца ракеткой
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Eurosport

15 мин. назад

Часть разбитой ракетки поранила руку отца и тренера теннисиста.
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Теннис


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