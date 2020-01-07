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ВИДЕО - Медведев горел с брейком во втором сете с Руудом, но растопил сурового норвежца и вырвал победу

Медведев горел с брейком во втором сете с Руудом, но растопил сурового норвежца и вырвал победу
 81 просмотров | 03:11
Eurosport

24 мин. назад

Матч под палящим австралийским солнцем.
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Теннис


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