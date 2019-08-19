ВИДЕО - Посмотри, как Медведев затащил «Мастерс» в матче с Гоффеном. Это было по-чемпионски красиво
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Посмотри, как Медведев затащил «Мастерс» в матче с Гоффеном. Это было по-чемпионски красиво45 просмотров • 1 час назад
Медведев: «В принципе, мне удалось сломать Новака»2 533 просмотров • Вчера в 10:02
Медведев второй раз подряд нокаутировал Джоковича, а его победный удар навылет – просто космос9 600 просмотров • Вчера в 08:48
Пуй истязал Джоковича мощнейшими ударами, но того было не пробить2 229 просмотров • 17/08/2019 в 09:05
Медведев показал Федереру, как обыграть Рублева – хладнокровно, ровно за час2 853 просмотров • 17/08/2019 в 08:50
«Он по праву носит футболку чемпиона». Джокович вывел на корт ребенка, победившего рак1 426 просмотров • 16/08/2019 в 20:44
Рублев смело шел вперед, атаковал, обводил – видео его победы над Федерером никогда не надоест5 525 просмотров • 16/08/2019 в 00:01
Встреча Медведева и Штруффа больше походила на разминку: немца просто вынесли с корта1 785 просмотров • 15/08/2019 в 23:25
Хачанов вынес Кирьоса в Цинциннати, а Ник опять подарил разбитую ракетку ребенку5 430 просмотров • 15/08/2019 в 09:06
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Британец побил рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись за автомобилем до 280 км/ч
Медведев: «В принципе, мне удалось сломать Новака»
Медведев второй раз подряд нокаутировал Джоковича, а его победный удар навылет – просто космос
Пуй истязал Джоковича мощнейшими ударами, но того было не пробить
Медведев показал Федереру, как обыграть Рублева – хладнокровно, ровно за час
«Он по праву носит футболку чемпиона». Джокович вывел на корт ребенка, победившего рак