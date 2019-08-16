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Рублев смело шел вперед, атаковал, обводил – видео его победы над Федерером никогда не надоест

Рублев смело шел вперед, атаковал, обводил – видео его победы над Федерером никогда не надоест
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Eurosport

Только что

Андрей превозмог Роджера за 61 минуту.
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Теннис


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