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ВИДЕО - Встреча Медведева и Штруффа больше походила на разминку: немца просто вынесли с корта

Встреча Медведева и Штруффа больше походила на разминку: немца просто вынесли с корта
 169 просмотров | 03:44
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 33 мин. назад

Даниил отдал только три гейма и ворвался в четвертьфинал.
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