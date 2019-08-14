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ВИДЕО - Федерер в 38 так же хорош, как в 37: Лондеро сломался под его рейдами к сетке

Федерер в 38 так же хорош, как в 37: Лондеро сломался под его рейдами к сетке
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Eurosport

39 мин. назад

Роджер с победы в двух сетах стартовал в Цинциннати.
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Теннис


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