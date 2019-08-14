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ВИДЕО - Вавринка и Димитров сыграли в пятый раз за 13 месяц. Вышло красиво

Вавринка и Димитров сыграли в пятый раз за 13 месяц. Вышло красиво
  смотрят | 03:06
Eurosport

1 минуту назад

Перед Уимблдоном-2018 Стэн уступал в противостоянии 2-4. Теперь – 7-4.
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