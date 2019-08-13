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Маррей проиграл в первом матче после возвращения (видео)

Гаске испортил возвращение Маррея и разбил Энди в двух сетах
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Eurosport

28 мин. назад

Шотландцу предстоит много работы.
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Теннис


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