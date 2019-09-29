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ВИДЕО - Бублик проиграл Каррено в финале турнира в Чэнду

Бублик проиграл Каррено в финале турнира в Чэнду
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Eurosport

5 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Испанец оказался сильнее на решающем тай-брейке.
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