ВИДЕО - Бублик красиво разобрался с Харрисом и во второй раз в сезоне вышел в финал турнира ATP
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Бублик красиво разобрался с Харрисом и во второй раз в сезоне вышел в финал турнира ATP277 просмотров • 2 ч. назад
Очень маленькая, но очень суровая китайская девочка заблокировала 1,9-метрового Маррея6 012 просмотров • 26/09/2019 в 21:10
98-я ракетка мира из Белоруссии превозмог Изнера: герои отбегали три тай-брейка4 881 просмотров • 26/09/2019 в 19:46
Маррей бился как лев, но дерзкий Де Минаур не пустил его в четвертьфинал2 232 просмотров • 26/09/2019 в 18:29
Монфис порадовал зрителей безупречным укороченным не глядя2 749 просмотров • 25/09/2019 в 23:35
Маррей выиграл первый одиночный матч АТР с металлическим бедром4 076 просмотров • 25/09/2019 в 15:20
Бублик подачей с руки спровоцировал дикий розыгрыш. Он и Фритц потом долго смеялись9 393 просмотров • 25/09/2019 в 14:38
Фритц дискредитировал себя и теннис этой чудовищной подачей4 559 просмотров • 25/09/2019 в 14:03
У Изнера есть ритуал пробрасывать мяч себе между ног, но на этот раз за него это сделал Федерер3 852 просмотров • 23/09/2019 в 16:09
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
За Трампа отмстил иранский снукерист: Перри едет домой
Очень маленькая, но очень суровая китайская девочка заблокировала 1,9-метрового Маррея
98-я ракетка мира из Белоруссии превозмог Изнера: герои отбегали три тай-брейка
Маррей бился как лев, но дерзкий Де Минаур не пустил его в четвертьфинал
18-летний колумбиец расплакался из-за поломки колеса на юниорском ЧМ по шоссейным велогонкам
Мёрфи немыслимым двойным рикошетом загнал красный шар, но исправился и смазал коричневый