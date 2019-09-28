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ВИДЕО - Бублик красиво разобрался с Харрисом и во второй раз в сезоне вышел в финал турнира ATP

Бублик красиво разобрался с Харрисом и во второй раз в сезоне вышел в финал турнира ATP
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

После Ченду Саша обновит рейтинговый рекорд и станет как минимум 57-м.
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