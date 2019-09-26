ВИДЕО - 98-я ракетка мира из Белоруссии превозмог Изнера: герои отбегали три тай-брейка
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Очень маленькая, но очень суровая китайская девочка заблокировала 1,9-метрового Маррея155 просмотров • 1 час назад
98-я ракетка мира из Белоруссии превозмог Изнера: герои отбегали три тай-брейка1 318 просмотров • 3 ч. назад
Маррей бился как лев, но дерзкий Де Минаур не пустил его в четвертьфинал776 просмотров • 4 ч. назад
Монфис порадовал зрителей безупречным укороченным не глядя2 371 просмотров • 23 ч. назад
Маррей выиграл первый одиночный матч АТР с металлическим бедром3 887 просмотров • Вчера в 15:20
Бублик подачей с руки спровоцировал дикий розыгрыш. Он и Фритц потом долго смеялись8 265 просмотров • Вчера в 14:38
Фритц дискредитировал себя и теннис этой чудовищной подачей4 019 просмотров • Вчера в 14:03
У Изнера есть ритуал пробрасывать мяч себе между ног, но на этот раз за него это сделал Федерер3 744 просмотров • 23/09/2019 в 16:09
Искрометное рубилово Федерера и Циципаса против американской пары на Кубке Лэйвера5 213 просмотров • 23/09/2019 в 11:30
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Очень маленькая, но очень суровая китайская девочка заблокировала 1,9-метрового Маррея
Маррей бился как лев, но дерзкий Де Минаур не пустил его в четвертьфинал
18-летний колумбиец расплакался из-за поломки колеса на юниорском ЧМ по шоссейным велогонкам
Мёрфи немыслимым двойным рикошетом загнал красный шар, но исправился и смазал коричневый
Перри устроил неожиданный апсет Трампу в третьем раунде
Монфис порадовал зрителей безупречным укороченным не глядя