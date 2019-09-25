Теннис > ATP Чэнду

ВИДЕО - Бублик подачей с руки спровоцировал дикий розыгрыш. Он и Фритц потом долго смеялись

Бублик подачей с руки спровоцировал дикий розыгрыш. Он и Фритц потом долго смеялись
 89 просмотров | 00:33
Eurosport

23 мин. назад

Отличный способ завершить гейм на подаче.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео