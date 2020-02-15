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Обзор матча Каспер Рууд – Хуан Лондеро (видео)

Победа над Лондеро сделала Рууда самым высокорейтинговым игроком из Норвегии со времен его отца
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Eurosport

14 ч. назадОбновлено 5 мин. назад

Каспер вышел в финале турнира в Буэнос-Айресе, где встретится с Педру Соузой. На будущей неделе он станет минимум 38-й ракеткой планеты (34-й – если выиграет).
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