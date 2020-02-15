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Обзор матч Пабло Куэвас – Диего Шварцман (видео)

2 скандала и 4 отыгранных матчбола – Шварцман в 27 впервые травмировался, но вырвал победу у Куэваса
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Eurosport

7 ч. назадОбновлено 49 мин. назад

Аргентинец вытянул встречу на морально-волевых.
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