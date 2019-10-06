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ВИДЕО - Стефанос Циципас вел у Доминика Тима сет и брейк, но одна двойная ошибка перевернула ход финала

Циципас вел у Тима сет и брейк, но одна двойная ошибка перевернула ход финала
 260 просмотров | 02:43
Eurosport

1 час назад

Австриец выиграл четвертый трофей в сезоне.
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