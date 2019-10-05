Теннис > ATP Пекин

Обзор матча Хачанов – Тим (видео)

Хачанов взял у Тима первый сет, подавал на матч, но вылетел
 130 просмотров | 01:09
SNTV

22 мин. назад

Русский теннисист покинул турнир в Пекине.
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Теннис


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