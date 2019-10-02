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Рублев проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине (видео)

Фоньини за 75 минут разобрался с Рублевым на турнире в Пекине
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Eurosport

1 час назад

6:3, 6:4 в пользу итальянца.
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Теннис


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