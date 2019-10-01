Характер Маррея стальнее его бедра: он уступал Берреттини в обоих сетах, но выиграл 2:0

Энди Маррей обыграл Маттео Берреттини на турнире в Пекине (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Характер Маррея стальнее его бедра: он уступал Берреттини в обоих сетах, но выиграл 2:0188 просмотров • 3 ч. назад
Джокович стал сумоистом перед стартом на турнире в Токио2 481 просмотров • 22 ч. назад
Удар с бэкхенда в угол и обводящий под заднюю украсили победу Хачанова над Куэвасом1 458 просмотров • Вчера в 12:45
Рублев весь матч доминировал на Димитровым и завершил игру элегантным эйсом2 190 просмотров • Вчера в 10:34
Бублик проиграл Каррено в финале турнира в Чэнду552 просмотров • 29/09/2019 в 14:31
Бублик красиво разобрался с Харрисом и во второй раз в сезоне вышел в финал турнира ATP1 594 просмотров • 28/09/2019 в 12:02
Очень маленькая, но очень суровая китайская девочка заблокировала 1,9-метрового Маррея6 660 просмотров • 26/09/2019 в 21:10
98-я ракетка мира из Белоруссии превозмог Изнера: герои отбегали три тай-брейка5 331 просмотров • 26/09/2019 в 19:46
Маррей бился как лев, но дерзкий Де Минаур не пустил его в четвертьфинал2 453 просмотров • 26/09/2019 в 18:29
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Джокович стал сумоистом перед стартом на турнире в Токио
Удар с бэкхенда в угол и обводящий под заднюю украсили победу Хачанова над Куэвасом
Рублев весь матч доминировал на Димитровым и завершил игру элегантным эйсом
Бублик проиграл Каррено в финале турнира в Чэнду
Бублик красиво разобрался с Харрисом и во второй раз в сезоне вышел в финал турнира ATP
За Трампа отмстил иранский снукерист: Перри едет домой