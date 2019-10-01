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Энди Маррей обыграл Маттео Берреттини на турнире в Пекине (видео)

Характер Маррея стальнее его бедра: он уступал Берреттини в обоих сетах, но выиграл 2:0
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Eurosport

1 час назад

Британец впервые за долгое время справился с игроком топ-20.
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