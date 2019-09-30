Теннис > ATP Пекин

ВИДЕО - Удар с бэкхенда в угол и обводящий под заднюю украсили победу Хачанова над Куэвасом

Удар с бэкхенда в угол и обводящий под заднюю украсили победу Хачанова над Куэвасом
 1 смотрят | 02:19
Eurosport

8 мин. назад

Карен взял легкий стартовый сет и не самый легкий второй.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео