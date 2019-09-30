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ВИДЕО - Рублев весь матч доминировал на Димитровым и завершил игру элегантным эйсом

Рублев весь матч доминировал на Димитровым и завершил игру элегантным эйсом
 136 просмотров | 02:37
Eurosport

44 мин. назад

Андрей добился победы в двух сетах.
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Теннис


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