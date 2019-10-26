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ВИДЕО - Федерер эффектно показал, что Циципас пока не готов свергнуть Биг-3

Федерер эффектно показал, что Циципас пока не готов свергнуть Биг-3
 72 просмотров | 02:27
Eurosport

40 мин. назад

Маэстро победил и вышел в 15-й базельский финал.
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Теннис


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