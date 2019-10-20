ВИДЕО - Крик Маррея после первого брейка и другие топовые моменты финала в Антверпене
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Крик Маррея после первого брейка и другие топовые моменты финала в Антверпене16 просмотров • 1 час назад
Самый эмоциональный момент уикенда: Маррей реализовал матчбол и сразу заплакал2 410 просмотров • 3 ч. назад
Вавринка испытал новое бедро Маррея, зарядив в Энди мячом1 101 просмотров • 4 ч. назад
Суперэффектная игра Маррея в полуфинале, обеспечившая ему первый финал с марта 2017-го1 295 просмотров • Вчера в 21:50
Энергичный лысый мужчина засмущал болельщиц потешным танцем в перерыве матча2 839 просмотров • Вчера в 13:16
Маррей впервые вышел в полуфинал турнира ATP с искусственным бедром. Матч против Копила – хардкор1 567 просмотров • Вчера в 11:05
Маррей зажег такую высокую свечу, что мяч коснулся крыши – очко присудили сопернику3 386 просмотров • 17/10/2019 в 20:25
Хайлайт победы Медведева в финале и церемония награждения – видео, которое не надоест8 427 просмотров • 13/10/2019 в 13:26
Космическая схватка у сетки в финале, которая осталась за Медведевым7 986 просмотров • 13/10/2019 в 12:31
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Самый эмоциональный момент уикенда: Маррей реализовал матчбол и сразу заплакал
Вавринка испытал новое бедро Маррея, зарядив в Энди мячом
Суперэффектная игра Маррея в полуфинале, обеспечившая ему первый финал с марта 2017-го
Энергичный лысый мужчина засмущал болельщиц потешным танцем в перерыве матча
Маррей впервые вышел в полуфинал турнира ATP с искусственным бедром. Матч против Копила – хардкор
Удача повернулась к Селби спиной – англичанин грустным взглядом проводил падающий в лузу биток