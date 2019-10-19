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Маррей впервые вышел в полуфинал турнира ATP с искусственным бедром (видео)

Маррей впервые вышел в полуфинал турнира ATP с искусственным бедром. Матч против Копила – хардкор
 168 просмотров | 02:33
Eurosport

34 мин. назад

Энди набирает мощь и в следующем году точно вернется в топ-100.
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Теннис


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