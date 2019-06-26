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ВИДЕО - Бенуа Пэр проклял турецкую жару и отрезал у футболки рукава прямо во время матча

Пэр проклял турецкую жару и отрезал у футболки рукава прямо во время матча
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Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Француз пытался сделать так, чтобы не было так плохо.
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Теннис


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