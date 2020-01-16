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Рублев пробился в полуфинал турнира в Аделаиде (видео)

Рублев впервые за 7 матчей проиграл сет, но все равно пробился в полуфинал турнира в Аделаиде
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Eurosport

1 час назад

Андрей подходит к Australian Open в потрясающей форме.
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