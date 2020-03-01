Теннис > ATP Акапулько

ВИДЕО - Тэйлор Фритц обжегся о Рафу Надаля в финале Акапулько – испанец острее халапеньо

Надаль обжег Фритца в финале Акапулько – Рафа острее халапеньо
 205 просмотров | 02:44
Eurosport

1 час назад

Надаль выиграл 85-й трофей в карьере.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
Больше видео