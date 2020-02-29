Теннис > ATP Акапулько

ВИДЕО - Григор Димитров брил линии, запускал свечи, изящно укорачивал и все равно сгорел Рафаэлю Надалю

Димитров брил линии, запускал свечи, изящно укорачивал и все равно сгорел Надалю
 255 просмотров | 02:41
Highlights US Open

1 час назад

В финале Надаль сразится с американцем Фритцом.
Показать большеПоказать меньше

Highlights US Open


Посмотреть ещеБольше от канала Highlights US Open
Больше видео