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Обзор матча Рафаэль Надаль – Сунву Квон (видео)

Квон несколько раз серьезно озадачил Надаля, но в целом испанец был на 10 голов сильнее
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 42 мин. назад

Испанец без проблем пробился в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с Григором Димитровым.
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