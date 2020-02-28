Квон несколько раз серьезно озадачил Надаля, но в целом испанец был на 10 голов сильнее

Обзор матча Рафаэль Надаль – Сунву Квон (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Квон несколько раз серьезно озадачил Надаля, но в целом испанец был на 10 голов сильнее46 просмотров • 3 ч. назад
Кузнецова уверенно обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе838 просмотров • 18 ч. назад
Хачанов совсем не напряг Джоковича в Дубае и взял всего 4 гейма640 просмотров • 18 ч. назад
«Для меня это была особенная победа». Воспоминания Шараповой о победе на «РГ» и камбэке после травм960 просмотров • Вчера в 12:38
Вы будете охать и ахать, как Шарапова, при взгляде на восхитительные удары Надаля навылет2 187 просмотров • Вчера в 11:27
Димитров распластался на корте в попытке увернуться от мощнейшего удара Маннарино857 просмотров • Вчера в 08:49
Пэр сошел с ума: пробил ногой рекламный щит и застрял в нем после проигранного очка в матче с Гаске1 541 просмотров • Вчера в 07:59
Самый сказочный хайлайт карьеры Шараповой, в котором собраны все пять ее «Шлемов»2 711 просмотров • 26/02/2020 в 21:04
Хачанов показал мастер-класс и не пустил Новака на Джоковича1 273 просмотров • 26/02/2020 в 17:57
Больше видео
Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: с кем сыграют «Интер», «Шахтер» и «МЮ»?
Кузнецова уверенно обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Хачанов совсем не напряг Джоковича в Дубае и взял всего 4 гейма
Обзор сингл-микста ЧЕ, в котором Россия потеряла обойму и шансы на медаль, а Украина взяла бронзу
«Для меня это была особенная победа». Воспоминания Шараповой о победе на «РГ» и камбэке после травм
Вы будете охать и ахать, как Шарапова, при взгляде на восхитительные удары Надаля навылет