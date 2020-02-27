Теннис > ATP Акапулько

Обзор матча Рафаэль Надаль – Миомир Кечманович (видео)

Вы будете охать и ахать, как Шарапова, при взгляде на восхитительные удары Надаля навылет
 73 просмотров | 02:54
Eurosport

21 мин. назад

Испанец будто и не выпускал ракетку из рук после Australian Open.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
Больше видео