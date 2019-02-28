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ВИДЕО - Кирьос поиздевался над Надалем унизительной подачей и моментально словил хейт трибун

Кирьос поиздевался над Надалем унизительной подачей и моментально словил хейт трибун
3 695 просмотров | 00:15
Eurosport

1 час назад

И недовольство Надаля.
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Теннис


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