Плавание

ВИДЕО - Мощнейший заплыв Евгения Рылова на спине – соперники из США и Китая могли не бороться

Мощнейший заплыв Рылова на спине – соперники из США и Китая могли не бороться
1 039 просмотров | 03:10
Eurosport

12/05/2019 в 22:12Обновлено 13 ч. назад

Еще одна медаль России на этапе Серии чемпионов в Будапеште.
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Плавание


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