Чупков до последнего боролся с Ватанабэ и вырвал у японца победу на 200-метровке брассом

ВИДЕО - Антон Чупков до последнего боролся с Иппэй Ватанабэ и вырвал у японца победу на 200-метровке брассом
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