Плавание

ВИДЕО - Антон Чупков до последнего боролся с Иппэй Ватанабэ и вырвал у японца победу на 200-метровке брассом

Чупков до последнего боролся с Ватанабэ и вырвал у японца победу на 200-метровке брассом
 964 просмотров | 02:07
Eurosport

14 ч. назад

Отличная победа русского пловца на этапе Серии чемпионов в Будапеште.
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Плавание


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