Фесикова раскидала соперниц на коронном полтиннике на спине – видео
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Плавание
Фесикова раскидала соперниц на коронном полтиннике на спине884 просмотров • 19 ч. назад
Победа Ефимовой на 200-метровке брассом на этапе Серии чемпионов1 988 просмотров • 11/05/2019 в 22:09
Колесников победил на этапе Серии чемпионов в заплыве на 50 метров на спине1 465 просмотров • 29/04/2019 в 10:01
Тот самый золотой заплыв, в котором Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы-20189 335 просмотров • 09/08/2018 в 19:14
Чемпионский заплыв на 200 метров на спине, в котором Рылов деклассировал соперников3 691 просмотров • 08/08/2018 в 20:32
Ефимова гениально отсиделась за спинами соперниц и порвала их на финише. Это ее пятое золото ЧЕ12 735 просмотров • 07/08/2018 в 20:51
Фесикова превратилась в подводную торпеду и улетела от соперниц за золотом на 100 метрах на спине4 327 просмотров • 07/08/2018 в 20:33
Чимрова здорово наплыла на финиш, но от золота ее отделили каких-то 2 десятые секунды2 524 просмотров • 06/08/2018 в 21:40
Блестящий заплыв русских на 100 метрах на спине: у Колесникова третье золото ЧЕ, у Рылова – серебро3 497 просмотров • 06/08/2018 в 20:47
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