Коньки

ВИДЕО - Французская конькобежка подрезала кореянку, и они вместе въехали в рекламный щит с жутким воплем

Французская конькобежка подрезала кореянку, и они вместе въехали в рекламный щит с жутким воплем
 24 просмотров | 01:45
Eurosport

8 мин. назад

Женский финал на универсиаде в Красноярске получился жестким.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Коньки


Посмотреть ещеБольше от канала Коньки
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео