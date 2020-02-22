Логинов грубо наошибался и прекратил борьбу на середине дистанции, подарив победу Фишналлеру

Финальный заезд на Кубке мира в Пхёнчхане между Роландом Фишналлером и Дмитрием Логиновым (видео)
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Сноуборд
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