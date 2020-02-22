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Финальный заезд на Кубке мира в Пхёнчхане между Роландом Фишналлером и Дмитрием Логиновым (видео)

Логинов грубо наошибался и прекратил борьбу на середине дистанции, подарив победу Фишналлеру
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Итальянец воспользовался презентом сполна и взял титул.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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