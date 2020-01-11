Сноуборд

ВИДЕО - Надыршина не поддержала победный настрой Соболева и без борьбы уступила в финале параллельного ГС

Надыршина не поддержала победный настрой Соболева и без борьбы уступила в финале параллельного ГС
 29 просмотров | 02:08
Eurosport

51 мин. назад

Немка Рамона Хофмейстер не оставила сноубордистке из России ни шанса.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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