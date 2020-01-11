ВИДЕО - Надыршина не поддержала победный настрой Соболева и без борьбы уступила в финале параллельного ГС
Показать большеПоказать меньше
Сноуборд
Надыршина не поддержала победный настрой Соболева и без борьбы уступила в финале параллельного ГС29 просмотров • 3 ч. назад
Безжалостная битва в финале гигантского слалома – Соболев победил австрийца и взял этап КМ в Скуоле248 просмотров • 3 ч. назад
Логинов боролся до последнего, но пропущенный флаг стоил ему золота на этапе Кубка мира в Китае990 просмотров • 24/02/2019 в 14:33
Сноубордистка Ким, из-за которой во время Олимпиады уволили похотливого журналиста, выиграла ЧМ4 581 просмотров • 08/02/2019 в 22:13
Соболева и Соболев красиво сражались с австрийцами, но проиграли полсекунды в параллельном слаломе1 018 просмотров • 27/01/2019 в 20:36
Как Шон Уайт получил 100 баллов за прокат. Это лучший результат в истории Кубков мира5 510 просмотров • 15/01/2018 в 14:20
Пачка крутейших прыжков на сноуборде, которые вызывают восторг, страх и еще больше восторга1 785 просмотров • 06/02/2017 в 17:53
Соболев проиграл в финале Карлу 0,45 секунды929 просмотров • 15/12/2016 в 15:51
Лучшие трюки биг-эйра в Мёнхенгладбахе вскружат головы329 просмотров • 03/12/2016 в 20:08
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Жаркий финиш мужской эстафеты, где Кристиансен идеально заменил Бё и перемолол француза
Хайлайты эстафеты Оберхофа: Белоруссия билась с Норвегией за победу, а Россия едва не вошла в призы
Безжалостная битва в финале гигантского слалома – Соболев победил австрийца и взял этап КМ в Скуоле
Виндиш вылетел с трассы прямиком в щит, но чудом ничего не сломал и продолжил гонку
Величественный победный полет женской сборной Норвегии в Оберхофе
Невероятная Плишкова отыграла матчбол и вырвала победу над Осакой