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ВИДЕО - Логинов боролся до последнего, но пропущенный флаг стоил ему золота на этапе Кубка мира в Китае

Логинов боролся до последнего, но пропущенный флаг стоил ему золота на этапе Кубка мира в Китае
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Eurosport

8 ч. назадОбновлено 17 мин. назад

Итальянец Даниэле Багоцца оказался сильнее и удачливее Дмитрия.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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