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ВИДЕО - Соболева и Соболев красиво сражались с австрийцами, но проиграли полсекунды в параллельном слаломе

Соболева и Соболев красиво сражались с австрийцами, но проиграли полсекунды в параллельном слаломе
 7 просмотров | 02:14
Eurosport

8 мин. назад

У российской пары серебро на этапе КМ.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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